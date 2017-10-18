УрФУ вошёл в десятку российских вузов по изобретательской активности, сообщает пресс-служба вуза. Впервые такой рейтинг был опубликован аналитическим центром «Эксперт».

Передовые места были отданы вузам, показавшим лучшие результаты в научно-исследовательской и инновационной деятельности. УрФУ расположился в почётной десятке лидеров, заняв восьмое место.

Как сообщают руководители центра, были исследованы результативность в области научных исследований, способность генерировать изобретения и выводить их на рынок.

Первый проректор УрФУ Сергей Кортов особенно отметил объективность исследования, которое учло технологическую составляющую работы университетов. "Вуз может иметь технологические компетенции, разрабатывать технологии и производственные компетенции, а также уметь производить продукцию. УрФУ позиционирует себя именно как вуз полного цикла, у которого есть все три вида возможностей", - заявил Сергей Кортов.

Добавим, что в блоке "Базовые условия" уральский вуз занял седьмое место, а в блоке "Востребованность" - второе, уступив только МГУ.