Четырём турецким предприятиям разрешили ввоз томатов в Россию. Фото: Алексей Кунилов

Поставки турецких томатов в Россию возобновятся с 1 декабря. Речь идёт о четырёх предприятиях, которым разрешили ввоз продукции в объёме 50 тыс. тонн, сообщил сопредседатель российско-турецкой межправкомиссии Александр Новак в рамках Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Об этом пишет ТАСС.

Сейчас готовятся соответствующие изменения нормативно-правовой базы.

Напомним, с 1 января 2016 года Россия ограничила поставки из Турции ряда сельскохозяйственной продукции, в том числе томатов. Меры были приняты после того, как в ноябре 2015 года турецкие истребители сбили российский бомбардировщик Су-24. Сейчас сняты практически все ограничения, при этом запрет на ввоз томатов сохраняется, хотя тема многократно обсуждалась, в том числе на высшем уровне.