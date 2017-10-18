Имя соперника Александр Поветкина на бой в Екатеринбурге назовут в конце следующей недели

Знаменитый боксёр Александр Поветкин посетит уральскую столицу 5 ноября. Фото: RCC Boxing Promotions

Знаменитый боксёр Александр Поветкин посетит уральскую столицу 5 ноября. Имя соперника супертяжеловеса на поединок в уральской столице уже известно, однако назовут его только в конце следующей недели.

Как сообщают организаторы приезда спортсмена в Екатеринбург, встреча с болельщиками и фанатами пройдёт в центральном универмаге Пассаж. Ожидается, что вернувшийся на ринг Александр Поветкин расскажет поклонникам о ходе разбирательств с допинговыми скандалами, предстоящем поединке за пояс WBO International в ДИВСе и о возвращении лицензий ведущих боксерских организаций.

По словам организатора предстоящего боя Алексея Титова, сейчас боксёр тренируется в Кисловодске. Александр Поветкин находится в хорошей физической форме, вовремя ложится спать, постоянно тренируется и употребляет в еду только здоровую пищу. Планируется, что после встречи с поклонниками в Екатеринбурге, он отправится в Чехов, где будет дальше готовиться к поединку за пояс WBO International.

Отмечается, что помимо Александра Поветкина во встрече с уральцами примет участие екатеринбургский боец Иван Штырков, которого 11 ноября ждёт встреча с Кристианом М’Пумбу.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», известный российский боксёр Александр Поветкин проведёт свой следующий поединок 15 декабря во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге. По словам организаторов, имя соперника уже известно, однако названо он будет только в конце следующей после уточнения последних нюансов и подписи контракта. Бой 38-летнего российского боксёра станет главным событием большого шоу, организованного промоутерскими компаниями RCC Boxing Promotions и «Мир бокса».