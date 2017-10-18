Суд взыскал с автосалона почти 2 миллиона рублей за неисправный кроссовер

На устроение неполадок владелица кроссовера потратила 69 тыс. 851 рубль. Фото: Александр Исаков

Екатеринбурженка обратилась в Чкаловский районный суд с требованием возврата денег за неисправный автомобиль. Суд взыскал с ответчика сумму в 1 млн 805 тыс. 787 рублей.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, в конце лета 2013 года женщина приобрела в ООО «Римэкс Моторс» автомобиль «Ssang Yong Actyon» за 847 тыс. 905 рублей. Однако после года эксплуатации в машине стал появляться посторонний металлический стук. Екатеринбурженка обратилась за помощью в сервис, специалисты которого выявили неисправность в работе цепи газораспределительного механизма. Проблема возникала ещё пять раз, после чего работники мастерской сообщили, что машина не пригодна для эксплуатации. Всего на устроение неполадок владелица кроссовера потратила 69 тыс. 851 рубль.

Женщина обратилась с требованием возврата денег к продавцу, однако услышала отказ. Далее владелица неисправного автомобиля обратилась в районный суд, который удовлетворил требования истца частично. Был расторгнут договор купли-продажи, с ответчика была взыскана сумма в 1 млн 805 тыс. 787 рублей, в том числе стоимость машины, убытки в виде расходов на приобретение и установку дополнительного оборудования, расходы на диагностику, моральный вред.