В ЦИК РФ рассказали о защите избирательных бюллетеней на президентских выборах

Избирательные бюллетени на выборах Президента РФ будет невозможно подделать. Фото: Александр Зайцев

В Центральной избирательной комиссии рассказали о методах защиты избирательных бюллетеней на выборах Президента России в 2018 году. Заявляется, что их невозможно будет подделать.

Как сообщают РИА "Новости» со ссылкой на замглаву ЦИК России Николая Булаева, избирательные бюллетени будут защищены специальной маркой, а также подписями представителей избиркома с печатью комиссии.

Количество и сроки изготовления данных защитных марок были установлены на заседании Центральной избирательной комиссии 18 октября. Планируется, что к выборам Президента РФ в 2018 году их будет напечатано более 111 миллионов.

По словам Николая Булаева, защитная марка будет изготавливаться на самоклеящейся бумаге при помощи двух видов печати и припресованного защищённого металлизированного элемента. Кроме того, обязательным будет «наличие микротекста в контурном и директном исполнении, нераппортных гильоширных элементов с ирисовым раскатом».

Вдобавок, после того, как марку нанесут на бюллетень (это должны сделать не позднее чем за день до выборов), на него будут ставиться подписи членов участковых избиркомов и печать комиссии.

По мнению замглавы ЦИК, благодаря этим мерам, избирательные бюллетени будет «невозможно подделать ни при каких условиях».