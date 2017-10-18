В автобусах Каменска-Уральского можно будет оплатить проезд банковской картой

Сервис охватил примерно 60% всех транспортных услуг города. Фото: Александр Исаков

Сегодня, 18 октября Каменск-Уральский стал первым городом в Свердловской области, где за проезд можно заплатить при помощи банковских карт платежных систем «MasterCard», «Visa» и «Мир». Такой сервис охватил примерно 60% всех транспортных услуг города.

Как сообщает пресс-служба Уральского банка Сбербанка России, с сегодняшнего дня в автобусах Каменска-Уральского без труда можно оплатить проезд банковскими картами, в том числе бесконтактным способом или с помощью смартфонов и других гаджетов, поддерживающих технологию Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay. Отмечается, что скачивать специальное приложение не нужно, денежные средства будет сниматься напрямую со счёта.

«Появление альтернативного способа оплаты проезда в общественном транспорте – это шаг вперёд. Благодаря внедрению подобных технически свежих проектов, наш город становится лучше, жить в нем становится комфортнее. Мы с радостью поддержали эту инициативу и в дальнейшем готовы оказывать необходимую помощь в развитии городских сервисов и услуг», — отметил глава города Каменска-Уральского Алексей Шмыков.