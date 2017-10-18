В России открыли 19 новых "Кванториумов" - высокотехнологичных площадок для детей, где юные изобретатели могут тестировать и внедрять инновационные идеи. На данный момент такие технопарки расположены в 36 российских регионах.

Как сообщает федеральный портал "Российское образование", о торжественном запуске 19 новых пространств было заявлено в рамках форума «Открытые инновации» в Сколково. Там прошёл "Марафон открытий детских технопарков "Кванториум"-2017".

В 2017 году своё обучение начнут 45 тысяч кванторианцев, а всего в инновационное движение будут вовлечены более 400 тысяч российских школьников. Количество регионов, в которых располагаются площадки, в 2018 году планируется увеличить до 70.

Детские технопарки «Кванториум» стали самым успешным примером государственно-частного партнёрства в сфере образования. Только за 2017 год их воспитанники создали более 200 реально работающих проектов (например, мобильное приложение для выборов, тревожные кнопки для ветеранов, проект по мониторингу заторов рек, робот-полицейский и другие), а государственные корпорации заключили со школьниками более 150 отложенных трудовых контрактов.

Напомним, Свердловская область также одержала победу в федеральном конкурсе на открытие "Кванториума". Новая модель развития детей начнёт работать в Екатеринбурге уже в следующем учебном году.