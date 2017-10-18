Девушка из Екатеринбурга стала одной из 20 претенденток на место в группу «SEREBRO»

Екатеринбурженка может стать участницей группы «SEREBRO». Фото: страничка в Instagram Максима Фадеева

Екатеринбурженка Анастасия Грибкова вошла в двадцатку девушек, которые поборются за возможность петь в группе «SEREBRO». Об этом написал продюсер Максим Фадеев на своей страничке в Instagram.

Максим Фадеев сообщил, что первый этап кастинга завершён, поблагодарил девушек-участниц и отметил, что выбор был непростым.

«Каждое видео было уникальным, и в каждом была своя энергетика. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что даже по первому впечатлению многое становится понятно. Мне важно было увидеть не только профессиональные данные и все выполненные условия. А в первую очередь силу желания попасть в «SEREBRO», — сказал продюсер.