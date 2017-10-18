В России началось "омоложение" науки - руководителями институтов всё чаще становятся молодые люди, премии для исследователей получают вчерашние студенты. Об этой тенденции высказался профессор Сколковского института науки и технологий Артём Органов на Всемирном фестивале молодёжи и студентов.

"Мы видим молодых директоров институтов, видим лауреатов премий для молодых учёных, видим, какое внимание у нас в стране уделяется воспитанию лидеров со школьных лет. Важно выстроить цепочку от школьного и дошкольного образования", - заявил профессор.

Как передаёт "Российская газета", Артём Органов также отметил растущую связь науки и бизнеса. "Связь с высокотехнологичным бизнесом - прекрасный способ увеличить доход учёного и не искать способы свести концы с концами", - подчеркнул он.

Напомним, что недавно в России прошло торжественное открытие 19 новых "Кванториумов" - высокотехнологичных площадок для детей, созданных по поручению Президента страны Владимиры Путина. На них юные изобретатели тестируют и внедряют новые идеи и технологии, создавая рабочие продукты в сфере науки и промышленности.