Глава АИЖК Александр Плутник возглавил Фонд дольщиков

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Александра Плутника генеральным директором «Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства». При этом он сохраняет должность главы Агентства по ипотечному жилищному кредитованию.

Соответствующее распоряжение премьер-министра опубликовано на сайте Правительства РФ. Согласно документу, занимать эту должность Александр Плутник будет ближайшие три года.

Как сообщает пресс-служба фонда, компания будет находиться в составе АИЖК и работать под его управлением для минимизации расходов.

«В настоящее время проходит процедура перерегистрации Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства в форме публично-правовой компании, которая завершится до 27 октября 2017 года», - говорится в сообщении.