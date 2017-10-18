Комиссия гордумы посетила обновлённый Театр юного зрителя

Сегодня, 18 октября, члены комиссии Екатеринбургской гордумы по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью посетили обновлённый ТЮЗ. Об этом сообщается на сайте мэрии Екатеринбурга.

Отмечается, что на средства муниципалитета и целевой субсидии Свердловской области в здании ТЮЗа был сделан капитальный ремонт. Благоустроили также уличное пространство: обновлено покрытие площади перед театром, демонтирован фонтан, возведён открытый амфитеатр, построены надземная и подземная парковки.

Также был переоборудован зрительный зал на 650 мест и построен отдельный малый зал на 145 мест, соединённый с основным зданием галереей. Главное здание и площадь перед театром теперь оснащены пандусами, в залах также есть места для маломобильных граждан.