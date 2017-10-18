В Краснотурьинске на Богословском алюминиевом заводе разбился рабочий

Перед трагедией слесарь занимался подготовкой к ремонту шаровой мельницы. Фото: Алексей Кунилов

В Краснотурьинске на предприятий СУАЛ – Богословский алюминиевый завод в результате падения с высоты разбился слесарь. Прокуратура начала проверку.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, ЧП произошло утром 18 октября. Перед трагедией, слесарь занимался подготовкой к ремонту шаровой мельницы: специального цилиндра, в котором перемалывается боксит. Работы проводились на высоте около 6 метров. При этом, на рабочем был надет страховочный пояс, закреплённый на тросе. По неизвестной причине, после того, как работы были завершены, мужчина отстегнул страховку и рухнул вниз. От полученных травм рабочий погиб на месте происшествия.

В ходе проверки на предприятии, прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда и производственной безопасности.