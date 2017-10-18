Глава Верхотурья ушёл в отставку

Советскую модель выборов Алексей Лиханов считает наиболее удобной для муниципалитета. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня гордума Верхотурья приняла отставку главы городского округа Алексея Лиханова. Как сообщил "ОГ" сам Алексей Лиханов, он намерен участвовать в конкурсе по выборам главы городского округа, также объявленном на сегодняшнем заседании.

Напомним, прошлым летом дума Верхотурья приняла новый Устав городского округа, который возвращает "советскую" модель: единый сильный мэр выбирается депутатами из числа предложенных комиссией претендентов. По закону старая схема должна была действовать ещё в течение трёх лет с момента принятия поправок. Повлиять на ситуацию могли только форс-мажорные обстоятельства, например, роспуск думы или добровольное сложение полномочий её председателя. Последнее и произошло: Алексей Лиханов переизбрался председателем думы на переходный период.

За возвращение "советской" модели выборов в духовной столице Урала ратовали несколько лет. С сити-менеджерами Верхотурью последние четыре года не везло: в августе там ушёл в отставку пятый глава администрации.