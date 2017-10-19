ФАС: в России роуминг отменят до конца года. Фото: Павел Ворожцов

Федеральная антимонопольная служба России ожидает решение проблемы роуминга по всей России, в том числе в Крыму, до конца нынешнего года. Об этом сообщил журналистам в Симферополе замглава ведомства Сергей Пузыревский, пишет ТАСС.

"Сейчас соответствующие запросы получили участники рынка. Ожидается соответствующее решение по всей территории России, включая, конечно, Крым. Я думаю, что эта ситуация должна быть решена до начала следующего года, либо какие-то очень серьёзные аргументы должны быть, которые не позволяют это сделать", - сказал Сергей Пузыревский.

Добавим, сейчас в Крыму работают четыре оператора связи: Win mobile, "Волна", "Крымтелеком" и "Севмобайл". Крупные российские операторы не зашли в регион из-за возможности попасть под санкции.