Минздрав РФ планирует запретить ароматизированные сигареты

Также Минздрав РФ планирует оказывать государственную помощь тем, кто хочет бросить купить. Фото: Павел Ворожцов

Минздрав РФ планирует запретить производство сигарет с добавлением ароматизаторов и вкусовых ингредиентов. Это один из пунктов новой антитабачной концепции на 2018-2022 годы, которая существенно урежет возможности производителей и курильщиков сигарет.

Как сообщают "РИА Новости", к 2022 году Минздрав РФ планирует снизить употребление табака в стране на 25%. Для этого разработано сразу несколько стратегий: от увеличения количества запрещённых для курения мест до введения экологического налога для производителей сигарет.

Так, предполагается ввести запрет на добавление в сигареты вкусоароматических веществ, а также ингредиентов, усиливающих привыкание, расширяющих дыхательные пути, обеспечивающих анестетический эффект, маскирующих запах и видимость табачного дыма.

Увеличится количество мест, подпадающих под запрет для курения: в перечень добавятся наземные и подземные переходы, коммунальные квартиры, все виды общественного транспорта, совершающего международные и междугородние рейсы, и даже личные автомобили, если в них находятся дети.

Особое внимание будет уделено товарам, имитирующим табачные изделия - кальянам, электронным сигаретам, нюхательного табаку и им подобным. Министерство здравоохранения настаивает на дополнительных мерах, ограничивающих их обращение и реализацию несовершеннолетним гражданам. Кальяны же хотят и вовсе запретить во всех организациях общепита.

Помимо этого, будут пересмотрены правила торговли сигаретами - значительно сократится количество точек, обладающих необходимыми параметрами для их продажи, а в оставшихся появятся отдельно стоящие "табачные кассы" с собственной контрольно-кассовой техникой.

Что касается производителей - им придётся играть по новым правилам, чтобы остаться на рынке. Концепция обяжет их предоставлять отчётности о затратах на маркетинг, лоббирование и благотворительность и оплачивать так называемый "экологический налог", который доведут до среднего уровня стран Европейского региона ВОЗ. Также будут введены специальные лицензии и система маркировки табака.

Сейчас антитабачная концепция находится на рассмотрении Правительства РФ.