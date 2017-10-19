Российская экономика выходит из рецессии

Участники конференции проанализируют работу финансовой системы страны. Фото: Александр Азмуханов

В Екатеринбурге начала свою работу X Уральская конференция национальной ассоциации участников фондового рынка. На мероприятии будут подведены итоги работы финансовой системы страны за первое полугодие 2017 года.

По словам участников мероприятия, в первом полугодии текущего года экономика России продолжала демонстрировать положительную динамику. Ускорение инвестиции и промышленности в значительной степени поддержали конечный выпуск продукции и услуг. ВВП страны увеличилось на 0,5%, что может говорить о выходе страны из рецессии.

Инвесторы также отметили постепенное снижение зависимости национальной валюты от нефтяных котировок