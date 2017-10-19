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Экономика 19 октября 2017, 09:02

Российская экономика выходит из рецессии

Участники конференции проанализируют работу финансовой системы страны. Фото: Александр Азмуханов

Участники конференции проанализируют работу финансовой системы страны. Фото: Александр Азмуханов

В Екатеринбурге начала свою работу X Уральская конференция национальной ассоциации участников фондового рынка. На мероприятии будут подведены итоги работы финансовой системы страны за первое полугодие 2017 года. 

По словам участников мероприятия, в первом полугодии текущего года экономика России продолжала демонстрировать положительную динамику. Ускорение инвестиции и промышленности в значительной степени поддержали конечный выпуск продукции и услуг. ВВП страны увеличилось на 0,5%, что может говорить о выходе страны из рецессии.

Инвесторы также отметили постепенное снижение зависимости национальной валюты от нефтяных котировок

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Областная газета Свердловской области


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