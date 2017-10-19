В российских школах хотят ввести ежегодное тестирование на наркотики

Минобрнауки РФ подготовило законопроект, регулирующий проведение школьных тестов на наркотики. Согласно новой концепции, социально-психологические тесты в образовательных учреждениях должны стать ежегодными.

Как сообщает ТАСС, проверки, призванные выявить употребление наркотических средств - не новинка. Однако до сих пор не существовало чёткого регламента их проведения.

Минобрнауки РФ предлагает тестировать школьников на наркотики каждый год, а также определить категорию учащихся, которая будет в обязательном порядке проходить проверку. Согласно законопроекту, это могут быть ученики 9-11 классов.

Сейчас проект находится на этапе независимой антикоррупционной экспертизы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.