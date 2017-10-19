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Общество 19 октября 2017, 09:30

В российских школах хотят ввести ежегодное тестирование на наркотики

Минобрнауки РФ подготовило законопроект, регулирующий проведение школьных тестов на  наркотики. Согласно новой концепции, социально-психологические тесты в образовательных учреждениях должны стать ежегодными. 

Как сообщает ТАСС, проверки, призванные выявить употребление наркотических средств - не новинка. Однако до сих пор не существовало чёткого регламента их проведения. 

Минобрнауки РФ предлагает тестировать школьников на наркотики каждый год, а также определить категорию учащихся, которая будет в обязательном порядке проходить проверку. Согласно законопроекту, это могут быть ученики 9-11 классов. 

Сейчас проект находится на этапе независимой антикоррупционной экспертизы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Областная газета Свердловской области


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