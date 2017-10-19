Утром на Среднем Урале сгорели две машины

Повреждены автомобили Nissan и ВАЗ-2107. Фото: Алексей Кунилов

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Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

Сегодня, 19 октября, ранним утром в МЧС поступило сообщение о возгорании двух автомобилей. Повреждены салоны обеих машин.

Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, первый вызов поступил из Первоуральска (ул. Медиков), где на площади 2 кв. м произошло возгорание автомобиля Nissan, в результате чего был повреждён салон. На место выехали четыре человека, пожар был потушен через две минуты.

Второе сообщение о пожаре поступило из Кушвинского городского округа, 178 км автодороги Екатеринбург-Серов. На площади 4 кв. м был повреждён салон и моторный отсек легкового автомобиля ВАЗ-2107. При тушении было задействовано две единицы техники и семь человек. Пожар потушен в течении пяти минут.