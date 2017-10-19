С начала года уральцы получили более 15 миллионов международных почтовых отправлений

Почта России доставила жителям Урала свыше 15,5 млн международных отправлений. Фото: пресс-служба Свердловского филиала ФГУП «Почта России»

По предварительным итогам прошедших месяцев 2017 года, Почта России обработала 208 млн международных почтовых отправлений по стране. В ММПО Кольцова было принято более 30 млн посылок для россиян из Китая.

Как сообщает пресс-служба Свердловского филиала ФГУП «Почта России», за текущий год Почта России доставила жителям Урала свыше 15,5 млн международных отправлений, что больше в 1,7 раза относительно предыдущего года. Наибольшее количество посылок пришлось на долю Свердловской области (5,8 млн), Челябинской области (3,4 млн), Югры (2,7 млн), а также Зауралья (654 тыс.)

Отмечается, что, по итогам первых шести месяцев 2017 года, по данным аналитиков Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), на рынке доставки товаров e-commerce (из интернет-магазинов) 67,5% пользователей доверили доставку своих отправлений Почте России, что на 4,5% больше относительно 2016 года.