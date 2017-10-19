В Екатеринбурге подорожали автомобили с пробегом

Подержанные автомобили в Екатеринбурге стоят на 6% больше, чем в среднем по России. Фото: Павел Ворожцов

За год в Екатеринбурге выросли цены на подержанные автомобили. Динамику стоимости и потребительских предпочтений исследовали аналитики сайта объявлений Avito.

По их данным, в среднем стоимость выросла на 9% и составила 533 тысячи рублей за машину. Это на 6% больше, чем в среднем по России.

Екатеринбуржцы по-прежнему отдают предпочтение «АвтоВАЗу» и машинам возрастом старше 7 лет - в последних заинтересованы 67% аудитории. Автомобиль с пробегом в 4-5 лет выбирают 14% покупателей, а самый маленький спрос приходится на новые машины, использовавшиеся менее трёх лет - всего 7%. Они же являются самыми дорогими: в среднем 1,07 млн за единицу.

Самыми популярными классами остаются C (средний класс), B (малые автомобили), SUV (кроссоверы) и D (большие семейные автомобили) - на них приходится 81% всех объявлений и 82% поисковых запросов.

Напомним, ранее "ОГ" писала о самых популярных в России автомобилях с пробегом. В целом по стране продажи отечественных машин снизились на 1,4%,