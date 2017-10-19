Свердловская делегация посетила Международный съезд волонтёров детства

Значимым презентом РДФ от Свердловской области стала книга «Чёрный квадрат». Фото: областной департамент информполитики

Международный съезд волонтёров детства прошёл в Москве. Он был посвящён 30-летию Российского детского фонда (РДФ), а также проекту Президента РФ Владимира Путина «Десятилетие детства».

Как сообщает областной департамент информполитики, участие в съезде приняла делегация Свердловской области, которую возглавил председатель регионального отделения РДФ Марина Черкасова.

«Сегодня в нашей стране защита материнства и детства, воспитание детей, молодёжи – безусловный государственный приоритет. В решении этих задач востребованы мощные ресурсы гражданского общества, потенциал благотворительных, волонтёрских организаций. И здесь – рассчитываю на активное участие РДФ, на опыт, инициативность, профессионализм его коллектива, на ваше содействие в успешном проведении «Десятилетия детства», которое стартует в России в 2018 году», – отметил Владимир Путин в своём приветственном письме.

Значимым презентом РДФ от Свердловской области стала книга «Чёрный квадрат», автором которой стал главный специалист министерства здравоохранения, главный специалист Минздрава СССР по Каракалпакской АССР и доверенное лицо Детского фонда Гаригин Тарханов. По словам Марины Черкасовой, печатное издание повествует о спасении детей и борьбе с с младенческой и материнской смертностью в республиках Средней Азии 30 лет назад.

Отмечается, что в съезде приняли участие около тысячи делегатов со всей России и стран СНГ. Одним из значимых моментов мероприятия стало награждение стипендиатов Российского детского фонда. Также были вручены премии «Преклонение», которыми наградили детей, совершивших настоящие подвиги.

Российский детский фонд – 30 лет добра и милосердия.