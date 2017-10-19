В позеленевшем пруду Нижнего Тагила эксперты обнаружили токсичные водоросли. Фото: Андрей Волегов

Эксперты центральной лаборатории екатеринбургского МУП "Водоканал" изучили пробы воды позеленевшего Черноисточинского водохранилища Нижнего Тагила. В пробах обнаружены сине-зелёные водоросли Aphanizomenon (афанизоменон), отдельные популяции которых могут быть опасны для человека.

Заключением экспертов поделился в социальных сетях председатель правления общественной организации «Экоправо» Андрей Волегов.

"Среди факторов, вызывающих цветение воды, главным является наличие в воде и биодоступность фосфора, который может попадать в водоём как с органическими сбросами (канализация, сбросы, стоки), так и высвобождаться из донных осадков. Важную роль играет слабое или отсутствующее течение воды. Установлено, что афанотоксины являются быстродействующими токсинами, ингибирующими нервную проводимость путём блокирования Na+-каналов, парализуют скелетные мышцы и вызывают смерть из-за остановки дыхания", - указано в документе.

Андрей Волегов также считает, что слабое или отсутствующее течение воды не позволяет водоёму очищаться. Кроме того, судя по огромному количеству спор, следующий год может стать "фейерверком цветения сине-зелёных водорослей" на Черноисточинском пруду за всю его историю.

Напомним, ситуация с Черноисточинским водохранилищем - источником питьевой воды для более 153 тыс. тагильчан, который цветёт уже третий год, привлекла внимание региональной прокуратуры.