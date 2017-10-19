Таркинский гранитный карьер под Кушвой обеспечили электричеством

Добыча сиенита на карьере начнётся уже следующей весной. Фото: Александр Исаков

Специалисты Кушвинского подразделения «Облкоммунэнерго» подключили к электроснабжению Таркинский гранитный карьер. Добыча камня на нём начнётся уже будущей весной.

Как сообщает пресс-служба АО «Облкоммунэнерго», было проложено около 800 метров воздушной линии электропередачи и установлена комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 250 кВА. Работу осложнял непростой рельеф - чтобы установить опоры, приходилось "помогать" ямобуру трактором. Однако прокладку закончили даже раньше, чем предполагалось. Сейчас на карьере идут вскрышные работы.

"Электричество уже подключили, карьер начал работу. Даже издалека видно – окна в вагончиках светятся, экскаваторы двигаются, гидромолоты работают", – рассказал главный инженер Кушвинского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Алпамыс Камаубаев.

Как отмечают энергетики, предприятие сможет в любой момент увеличить нагрузку - для этого достаточно лишь заменить подстанцию на более мощную, причём замена будет проведена в очень короткий срок.

Напомним, на Таркинском гранитовом карьере планируют добывать сиенит - фактурный оранжевый камень, который используется для облицовки зданий.