Свердловский Уставный суд не вернул Дегтярску прямые выборы главы

Полномочия главы муниципалитета Игоря Бусахина истекли в октябре прошлого года. Фото: Александр Зайцев

Уставный суд Свердловской области вынес решение о сохранении системы непрямых выборов главы ГО Дегтярск. Об этом заявил председательствующий по делу, зампредседателя уставного суда Антон Казанцев.

Ранее экс-председатель местной думы Николай Перков и местный житель Эдуард Трофимов обратились в суд, поскольку переход на выборы по "пятой модели" не соответствует уставу региона, а критерии для установления "единственно возможного способа избрания глав" размыты. Кроме того, по словам заявителей, при смене модели выборов не учитывалось мнение думы и горожан.

Напомним, в начале октября дума ГО Дегтярск повторно приостановила проведение конкурса по выборам градоначальника. Соответствующий документ опубликован на сайте думы. В решении конкурсной комиссии сказано, что приостановка связана с исполнительным листом, выданным ревдинским горсудом. В течение года в муниципалитете предпринималось несколько попыток провести конкурс.