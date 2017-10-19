В Екатеринбурге на Сортировке демонтируют летнее кафе и парикмахерскую

Предприниматель самостоятельно приступил к демонтажу постройки. Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге под контролем судебных приставов предприниматель приступил к демонтажу незаконной постройки, в которой находятся летнее кафе и павильон с парикмахерской, на улице Билимбаевская. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

Индивидуальный предприниматель самовольно, без правоустанавливающих документов возвёл постройку на территории города, при этом оградил участок общего пользования и вырубил деревья и кустарники, расположенные на нём.

Администрацией города был подан иск о неправомерности расположения постройки. Арбитражный суд Свердловской области вынес решение в пользу взыскателя и обязал предпринимателя освободить земельный участок. Однако должник отказался исполнить решение суда, из-за чего ему пришлось оплатить 50 тыс. рублей в качестве взыскания исполнительского сбора. Также предприниматель был предупреждён, что при неисполнении решения суда в установленный срок администрация города имеет все основания освободить участок своими силами с последующим возложением расходов на предпринимателя.

Отмечается, что данные меры подействовали на должника, предприниматель самостоятельно приступил к демонтажу постройки. В ближайшее время решение суда будет исполнено.