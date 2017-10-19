В Екатеринбурге жители Эльмаша остаются без холодной воды из-за коммунальной аварии. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге жители Эльмаша, начиная с понедельника, жалуются на отсутствие или низкий напор холодной воды. В пресс-службе МУП "Водоканал" "ОГ" уточнили, что в районе перекрёстка Фронтовых Бригад – проспекта Космонавтов действительно повредилась труба диаметром 500 мм, ведутся раскопочно-восстановительные работы.

Бригады МУП "Водоканал" начали работы ещё в понедельник около 13:00. Однако выяснилось, что раскопки пройдут под воздушными линиями электросетевой компании, поэтому сотрудником пришлось пройти обучение по технике безопасности, которое завершилось в среду.

- Работы ведутся круглосуточно. Воду не отключали, подача ведётся по пониженной схеме, поэтому вполне возможно, что до каких-то домов она может не доходить. С понедельника организован подвоз питьевой воды, о графике можно узнать в управляющей компании, - рассказали "ОГ" в пресс-службе МУП "Водоканал"