В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело по факту невыплаты 1,5 миллиона рублей работникам

Ранее ситуации с задержками зарплаты уже возникали на предприятиях Нижнего Тагила. Фото: Алексей Кунилов

В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело по факту невыплаты предприятием ООО «ТагилСтальКонтрукция» 1 млн 400 тыс. руб. 19 работникам. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

СО по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ ("Частичная невыплата свыше трёх месяцев заработной платы").

- Установлено, что предприятие накопило долг перед работниками в период с февраля 2015 года по ноябрь 2016 года. Следователи устанавливают обстоятельства преступления, собирают и закрепляют доказательную базу, выясняют лицо, подлежащее к привлечению в качестве обвиняемого, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.

Ранее ситуации с задержками зарплаты уже возникали на предприятиях Нижнего Тагила. Так, в ходе прямой линии к Президенту России Владимиру Путину обращались рабочие ЗАО "Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий".