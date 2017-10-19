"ОГ" нашла самую дорогую шубу в Свердловской области

Так выглядит самая дорогая шуба в Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов.

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"ОГ" продолжает популярную рубрику "Самое дорогое". В прошлых номерах мы рассказывали о самом дорогом автомобиле и самой дорогой бутылке вина в регионе. А теперь вы узнаете, какова цена самого роскошного мехового изделия.

Как выяснили журналисты "Областной газеты", самая дорогая шуба висит не под стеклом или замками, а свободно – в торговом зале мехового салона в Екатеринбурге, где у входа курсируют несколько охранников.

Цена мехового изделия сопоставима с покупкой дорогой марки машины или квартиры-студии в новостройке и составляет 2 миллиона 335 тысяч 800 рублей. Это шуба из енисейского соболя – роскошного царского меха, который могут позволить себе очень обеспеченные люди.

Такая дорогая модель появилась в салоне впервые, её привезли в августе этого года. Подробнее читайте об этом в сегодняшнем номере "Областной газеты" и в материале на сайте издания.