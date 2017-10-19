В Ревде следователи ищут хозяина собаки, укусившей 11-летнюю девочку

Девочка по дороге в школу решила погладить собаку на улице. Фото: Алексей Кунилов

В Ревде следователи проводят доследственную проверку по факту причинения 11-летней девочке телесных повреждений в результате укуса собаки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Инцидент произошёл сегодня, 19 октября, утром в районе школы №28, около 7:40.

- По предварительной информации, 11-летняя девочка по дороге в школу решила погладить собаку на улице, в результате чего животное укусило ребёнка за плечо. Сейчас помощь школьнице оказывают в больнице. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливают, есть ли у собаки хозяин или это бродячее животное. Опрашиваются очевидцы. Для определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью девочки, проводится необходимое исследование, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.