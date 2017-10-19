В Екатеринбурге состоится суд по делу о падении хоккейных ворот на шестилетнего ребёнка

Ребёнок получил травму живота при падении на него хоккейных ворот. Фото: Александр Исаков

В Екатеринбурге перед судом предстанет бывший директор МКУ «Служба заказчика Орджоникидзевского района города Екатеринбурга», обвиняемый в халатности, по причине которой был серьёзно травмирован ребёнок. Бывшему начальнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, прокуратура Орджоникидзевского района обвиняет бывшего директора муниципального учреждения в халатности, повлекшей причинение вреда здоровью человека.

По версии следствия, обвиняемый в период с мая по август прошлого года, находясь на должности директора, пренебрёг должностными обязанностями по организации безопасной эксплуатации металлических хоккейных ворот на корте (ул. Индустрии). В результате этого в конце августа 2016 года несовершеннолетний ребёнок получил травму живота в виде разрыва ткани поджелудочной железы при падении на него хоккейных ворот.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. Отмечается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.