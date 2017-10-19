На свердловскую больницу подали в суд за платные бахилы

Чтобы попасть на приём, "вторую обувь" приходилось покупать в местном аптечном киоске или специальных автоматах. Фото: Алексей Кунилов

Прокуратура Пышминского района направила в суд иск относительно ГБУЗ «Пышминская центральная районная больница». Лечебное учреждение не обеспечивало пациентов бесплатными бахилами, обязывая приобретать их за свой счёт.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, пациенты не обеспечивались одноразовыми бахилами в нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Чтобы попасть на приём, "вторую обувь" приходилось покупать в местном аптечном киоске или специальных автоматах.

После проверок, подтвердивших несоблюдение установленных правил, в Камышловский районный суд был направлен соответствующий иск. Требования прокурора полностью удовлетворены, теперь больница будет безвозмездно обеспечивать граждан бахилами.

Напомним, летом этого года аналогичная ситуация произошла в Ирбите - решением суда местную больницу также обязали перейти на бесплатные бахилы.