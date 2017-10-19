Уральский политолог прокомментировал участие Ксении Собчак в президентских выборах

Участие Ксении Собчак в президентских выборах добавит изюминку в предстоящую кампанию, однако на реальный результат телеведущая рассчитывать не может. Так считает уральский политолог Александр Пирогов.

- Участие Ксении Анатольевны будет интересно с технологической и политтехнологической точки зрения. Есть мнение, что она будет вытягивать на себя либеральные голоса. Но пока она себя позиционирует только как представитель шоу-бизнеса, а не как политик. Хотя были прецеденты, когда звёзды конвертировали свою популярность в политическую. Например, Иосиф Кобзон. Если Собчак — это элемент сценария, вопрос выдвижения её проработают специально обученные люди, - пояснил «ОГ» политолог.

Напомним, о намерении участвовать в выборах Ксения Собчак заявила в среду. Несмотря на то, что официально избирательная кампания по выборам президента начнётся в период с 7 по 17 декабря, СМИ уже назвали 35-летнюю журналистку первым кандидатом. Хотя о своих намерениях к настоящему моменту успела заявить не только она, но и уральский политик и предприниматель Антон Баков.

- Чем ближе выборы, тем больше заявлений о желании в них участвовать. Каждый будет ловить «хайп» на повышенном интересе к самой процедуре исключительно ради того, что кто-то хочет попасть в повестку или конвертировать свои политические интересы в экономику. Выборы губернатора Свердловской области показали, что не все те, кто заявляют о себе как кандидаты в итоге участвуют в избирательной кампании, - считает Александр Пирогов.