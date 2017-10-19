Игорь Левитин посетил "Екатеринбург-Арену". Фото: областной департамент информполитики

Сюжет Чемпионат мира по футболу в Екатеринбурге

Футбольное первенство планеты состоится в России впервые. Финальный турнир ЧМ пройдёт с 8 июня по 8 июля 2018 года в 11 российских городах, в том числе в столице Среднего Урала.

Сегодня, 19 октября, помощник Президента России Игорь Левитин в рамках своего визита на Урал посетил строящийся стадион "Екатеринбург-Арена". Он также провёл заседание на тему подготовки региона к ЧМ-2018, сообщает областной департамент информполитики.

Игорю Левитину рассказали, что на стадионе уже выполнены работы по устройству наружных инженерных сетей на 100% и на 90% – внутренних, построена крыша стадиона, установлены 26 пассажирских лифтов, установлено 14 тыс. зрительских кресел. Кроме того, завершено обустройство футбольного поля, построены контрольно-пропускной пункт и павильоны досмотра всех секторов.

"Мы оцениваем выполнение 90% работ по всем направлениям. Сейчас идёт отделка подтрибунных помещений. У нас нет никаких сомнений, что мы закончим вовремя", – заявил гендиректор Группы Синара Михаил Ходоровский.

Замгубернатора Свердловской области Сергей Швиндт отметил, что после ЧМ-2018 все тренировочные площадки будут передадут в пользование горожанам (например, для пробежек) и детским спортивным школам.

"Есть поручение Президента России о наследии не только центральных стадионов, где будут проходить матчи, но и десятков тренировочных полей. Они должны быть задействованы в виде детских юношеских спортивных школ, чтобы сюда могли приезжать ребята из других регионов, где нет таких тренировочных площадок", – поддержал Игорь Левитин идеи руководства области по использованию спортивных объектов.

Ранее журналисты "ОГ" оценили вид на поле "Екатеринбург-Арены" со знаменитой "выдвижной" трибуны-"уха".