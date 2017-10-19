Екатеринбург приобретёт мультимедиагиды к ЧМ-2018

Стартовый экран с выбором языка презентации, выполненный через вертикальный стек. Фото: техническое задание документа

На приобретение 500 гаджетов к чемпионату мира по футболу планируется потратить 3,2 млн рублей из местного бюджета. Аукцион объявлен на сайте госзакупок.

Заказчик — муниципальное казённое учреждение «Столица Урала» ищет производителя сувенирной продукции к мундиалю. Обладатели гаджетов-гидов смогут узнать о достопримечательностях города с помощью аудио рассказов и текстово-графических блоков.

Как сообщается в техническом задании документа, «продукция, представляет собой подарочный мультимедийный альбом о Екатеринбурге на восьми языках, выполненный на базе планшетного компьютера во внешнем оформлении которого используется символика Екатеринбурга».

В составные элементы продукции входит: планшетный компьютер (диагональ не менее 10,1 дюйма, наличие 3G, поддержка карт памяти до 32 Гб), презентация для мультимедиагида (на русском, английском, немецком, китайском, французском, итальянском, португальском, испанском языки), наушники, зарядное устройство, кабель для зарядного устройства, коробка, инструкция и общие требования ко всему комплекту продукции. От будущего подрядчика требуется поставить товар до 22 декабря этого года. Подать заявку на участие в аукционе можно до 3 ноября 2017 года.