На Урале отмечают сразу три научных юбилея

Уральские учёные отмечают сразу три юбилея. Торжества проходят в честь 85-летия академической науки на Урале, 30-летия Уральского отделения Российской академии наук и 25-летия научного Демидовского фонда.

Как сообщает областной департамент информполитики, от имени главы региона Евгения Куйвашева академиков поздравил вице-губернатор Павел Креков. "Для Свердловской области академическая наука – очень прочный и надёжный фундамент движения вперёд. В деятелях науки мы видим союзников, партнёров, людей, которые во многом определяют будущее нашего региона. Желаю вам научного и творческого долголетия. Наука на Урале будет процветать", - сказал вице-губернатор.

Председатель УрО РАН Валерий Чарушин также отметил крепкие научные традиции и авторитетные школы Урала, не препятствующие, однако, живому развитию молодых умов. "Недавно трое молодых учёных были удостоены премии Президента РФ, двое из них работают в академических институтах Урала. Это придаёт нам уверенность в завтрашнем дне», – с гордостью заявил академик.

Добавим, что в научно-исследовательском комплексе УрО РАН на данный момент находятся 38 институтов, 21 из них расположен на территории Свердловской области. Исследованиями и разработками заняты более 22 тысяч человек.