Свердловский кабмин утвердил порядок сбора твёрдых коммунальных отходов

За содержание контейнерных площадок ответственность несут собственники помещений в многоквартирном доме. Фото: Павел Ворожцов

Правительство Свердловской области утвердило порядок сбора твёрдых коммунальных отходов (ТКО). В постановлении определён круг обязанностей как для региональных операторов, так и для собственников квартир в жилых домах.

Как сообщается в документе, сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание и захоронение ТКО обеспечивается региональными операторами. В свою очередь, потребители осуществляют складирование ТКО в определённых местах расположения контейнерных площадок, обозначенных в соответствии с территориальной схемой. Если информация о них отсутствует, то оператор направляет запрос в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области на включение сведений в территориальную схему.

Отмечается, что за содержание контейнерных площадок ответственность несут собственники помещений в многоквартирном доме и только с момента загрузки отходов в мусоровоз ответственность переходит к региональному оператору.

Если площадка оборудована контейнерами для раздельного сбора отходов, то потребители и оператор должны придерживаться нанесённой на них специальной цветовой индикации. Напомним, что перейти на новую систему муниципалитеты должны к началу 2019 года.

Документ постановления в полном объёме будет опубликован завтра в печатной версии «Областной газеты».