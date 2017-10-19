Роскомнадзор выявил нарушения в работе общественных точек Wi-Fi

В этом году Роскомнадзор совместно со специалистами радиочастотной службы проверил 17,4 тыс. общественных точек Wi-Fi. Из них 1,5 тыс. действовали с нарушениями.

По данным ведомства, подключение к Интернету в этих точках не сопровождалось обязательной идентификацией пользователя по номеру телефона или паспортным данным. Напомним, данное требование обосновывается рядом законов, принятых в 2014 году с целью пресечения использования террористами общедоступных сетей Wi-Fi.

По итогам проверок было составлено 216 протоколов об административных нарушениях в отношении операторов связи. Больше всего их оказалось в Центральном, Южном, Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах.

Впрочем, в целом результаты проверок можно назвать положительными: количество некорректно работающих точек общественного доступа к Интернету сократилось в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.