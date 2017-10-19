Серовскую улицу с мистическим именем назвали в честь депутата Госдумы

Дорога тут оставляет желать лучшего, как и вообще устройство всей улицы. Фото: газета "Глобус"

И.о. главы администрации Серова Вячеслав Семаков подписал постановление о переименовании улицы Народной Мести в честь... экс-спикера госдумы Геннадия Селезнёва. В этом году политику, который родился в Серове, исполнилось бы 70 лет.

В сервисах навигации улица ещё числится с названием Народной Мести. Что примечательно, она весьма необычна, а местами даже нелогична. Улица общей протяжённостью около полутора километров разделена на два крупных отрезка улицей Ленина. От проспекта Серова, где начинается (или заканчивается) Народной Мести - Селезнёва, первый дом неожиданным образом имеет адрес Добрынина 62а, хотя до перекрёстка с Добрынина чуть больше 50 метров. Как рассказывают местные журналисты из серовской газеты "Глобус", даже жительница этого самого дома не сразу смогла указать, где находится Народной Мести, и о переименовании, как следовало ожидать, не знала.

Так выглядит панорама улицы в сервисе Google Maps

Дорога тут оставляет желать лучшего, как и вообще устройство всей улицы. По данным местных журналистов, тут есть и перекошенные столбы линии электропередач, и мусор, и бродячие собаки. Местами теперь уже Геннадия Селезнёва похожа на обычную тропинку для прохожих, местами на какую-нибудь просёлочную дорогу. А ещё у улицы есть какая-то магическая связь с числами 62 и 63: по три дома носят каждое из обозначений - с улиц Энгельса, Короленко и Добрынина.

Местные жители переименование улицы считают бесполезным занятием - кто из-за лишней траты средств, кто из-за того, что Селезнёв такой чести вообще не заслужил.