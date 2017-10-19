Биржа RTS организовала первый в России криптобатл

Надеемся, встреча такого формата окажется не последней, и организаторы будут в будущем вести прямые видеотрансляции мероприятия. Фото: Александр Азмуханов

18 октября в Екатеринбурге состоялось уникальное событие - первый в финансовой истории России батл между представителями традиционных рынков и криптовалюты, организованный НП RTS. Каждую команду представляло по три человека, а сам поединок состоял из трёх раундов по восемь минут каждый.

Силы участников были не равны. Об этом свидетельствовали даже места команд: «фондовый рынок» занял место у трибуны, освещенной софитами, «криптоиндустрия» сидела в меньшинстве двумя одинокими мышатами у дверей в проходе (один из участников должен был выйти на связь по скайпу). Если бы им выдали раздаточный материал, они бы могли дополнительно регистрировать пришедших гостей. Зрителям в зале отеля Hyatt Екатеринбург, которые в своём большинстве были приглашены НП RTS, раздали зелёные флажки со словом «ДА» и красные со словом «НЕТ», и шоу началось.

Как и положено на подобном мероприятии, участники начали с оскорблений друг друга. Представители криптоклуба назвали своих оппонентов "старпёрами", последние попросили называть их "людьми традиционной ориентации".

Первыми слово взяли представители "фондового рынка", которые сообщили собравшимся, что индустрия прошла долгий путь и изначально дикий рынок завёрнут в оболочку, гарантирующую прозрачность процедур выпуска акций, на фондовом рынке появились посредники, и это одно из самых главных достижений на сегодня. Регулирование рынка является результатом двухсотлетней эволюции общества, а акции компании Apple - это не просто телефон, но и «приобщение к огромной культуре, когда есть огромное количество фанатов гаджетов Эпла и фанатов акций компании Apple. Вы садитесь в машину Tesla - и это круто, всё держится на вере, и мы верим в фондовый рынок». Акции компаний являются отражением реальной экономики. Первый раунд остался вчистую за "фондовым рынком" — сидящие в зале брокеры радостно махали зелёными флажками и думали о комиссии.

В начале второго раунда батла организаторам удалось наладить связь по скайпу с отсутствующим членом криптокоманды. Его появление на фоне флага СССР всколыхнуло ряды присутствующих, начавших шептать «коммуняка...».

Слово передали представителям «Советского Союза», которые заявили, что криптоиндустрия - это будущее, и ею должны заняться все, включая фермеров. Для малого бизнеса не остаётся ничего другого, поскольку банки выдают кредиты под большой процент, и больше взять денег негде. Большая капиталистическая машина давно не отражает интересы людей, «а мы — молодые и красивые». Деньги на развитие своей идеи можно получить с помощью криптоиндустрии, а депозитарии и биржи нам не нужны. Блокчейн позволяет реализовать то, о чём мечтал Карл Маркс 100 лет назад. Выступление закончилось словами, что «в отличие от большевиков, мы никого вешать не будем, революция пройдёт мирно». После этого симпатии зала целиком перешли на сторону фондового рынка.

Третий раунд, в котором можно было задавать вопросы друг другу, начался оживлённо. Представители фондового рынка заявили: «посмотрите, это анархисты! Если везде будет криптовалюта, как платить налоги? У нас не будет пенсий...». Зал оторопел - мысль о том, что государство должно платить брокерам ещё и пенсии, грела многих. Люди заёрзали на стульях и хотели начать махать флажками со словом «НЕТ», но флажки были красного цвета, это внесло сумятицу. Биткоин был назван прибежищем террористов, финансирующих наркотики, а сама криптоиндустрия - мошенничеством. Подобные же обвинения прозвучали в адрес фондового рынка, не брезгующего деньгами колумбийской наркомафии и надувающего пузыри, последний из которых «взорвался» в 2008 году.

Встреча закончилась на позитивной ноте — стороны не смогли понять, чем они отличаются друг от друга, и ушли на фуршет.