Благоустройство екатеринбургских дворов завершится на следующей неделе

Николай Смирнов посетил три дворовых территории, где появились игровые площадки, зоны отдыха и спортивные тренажёры. Фото: областной департамент информполитики

Благоустройство дворов Екатеринбурга, участвующих в рамках проекта по формированию комфортной городской среды 2017 года, завершится к середине следующей недели. Об этом в ходе проверки и.о. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова проинформировал замглавы администрации города Владимир Гейко.

Как сообщает областной департамент информполитики, Николай Смирнов посетил три дворовых территории, где появились игровые площадки, зоны отдыха и спортивные тренажёры.

«На сегодняшних примерах мы видим, какими должны быть наши дворы – чистыми, с хорошим асфальтовым покрытием, с хорошим освещением и грамотным зонированием территории», – сказал Николай Смирнов.

Отмечается, что участниками проекта стали 33 муниципальных образования, на их территориях ведётся благоустройство 99 дворов и 34 общественно значимых пространства. Общая сумма затрат составила 908 млн рублей (350 млн рублей из федерального бюджета). Также к 2022 году на Среднем Урале планируется благоустроить 40% дворов и 60% общественно значимых мест.

«На следующий год, благодаря активной позиции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, федеральная поддержка региона будет увеличена почти в три раза и достигнет 900 миллионов рублей. Это позволит нам сделать современными и комфортными ещё большее количество дворов и общественных территорий», – отметил Николай Смирнов.