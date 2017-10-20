В России с 20 октября вступил в силу новый административный регламент ГИБДД

Теперь сотрудники ГИБДД смогут останавливать машины вне станционных постов. Фото: Алексей Кунилов

В России с сегодняшнего дня, 20 октября, вступил в силу новый административный регламент ГИБДД. Документ носит технический характер, но во многом касается и автолюбителей.

Согласно новому регламенту, больше не будут выдаваться справки о ДТП. В страховые компании можно будет обращаться с копиями протоколов или постановлений об административных правонарушениях.

В документе также закрепляется, что сотрудники ГИБДД могут останавливать машины вне станционных постов, при этом гаишникам необходимо будет представиться и объяснить причину остановки.

Кроме того, начиная с 20 октября, сотрудники ГИБДД не будут изымать права на месте нарушения, водитель сможет сдать их в течение последующих трёх дней. В документе закреплены в том числе правила оформления ДТП по европротоколу без участия полицейских.

Согласно документу, патрульный автомобиль должен быть хорошо виден водителям, если он расположился не в месте аварийного участка дороги или переломного рельефа, а также не на трассе с интенсивным скоростным движением. Теперь также камеры автоматической фотофиксации появятся на участках, где ведётся ремонт, поэтому водителям следует быть ещё внимательнее.

Ранее в ГИБДД разъяснили, что новый регламент не запретит гражданам снимать сотрудников гаишников на видеокамеру, несмотря на то, что этот пункт исключили из документа. Кроме того, автоинспекторы обязуются доставить водителя, доказавшего трезвость, обратно к машине.