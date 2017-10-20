В Екатеринбурге минувшей ночью спасатели тушили склад на площади 2000 квадратных метров

В Екатеринбурге вчера, 19 октября, поздним вечером загорелся одноэтажный склад на улице Минометчиков. Спасателям удалось справиться с огнём на площади двух тыс. квадратных метров к 00:30, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В тушении огня участвовали 40 человек личного состава и 11 единиц пожарно-спасательной техники. Был развёрнут штаб пожаротушения, созданы два боевых участка.

- К 00:30 огонь удалось ликвидировать, пожарные провели проливку и разбор сгоревших конструкций. Установлено, что быстрому распространению огня способствовали деревянные конструкции склада и сильный ветер. Спасателям удалось не допустить возгорание расположенных рядом складских помещений. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.