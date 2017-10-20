Владимир Путин назвал главные задачи для будущего президента России. Фото: kremlin.ru

Вчера, 19 октября, в рамках выступления на итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" Президент России Владимир Путин назвал главные задачи для будущего главы государства. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент России считает, что победитель выборов 2018 года должен сделать страну гибкой и в высшей степени конкурентоспособной.

"Гибкой - с точки зрения форм и методов управления, развития экономики. Устремлённой в будущее - с точки зрения новейших технологий, оценки этих возможностей и их применения. Нам необходимо укреплять обороноспособность, совершенствовать политическую систему", - ответил Владимир Путин на вопрос о том, какой он видит миссию победителя на предстоящих выборах.

Кроме того, участников сессии интересовал вопрос о том, может ли женщина стать следующим президентом страны. На что Владимир Путин ответил: "У нас всё возможно".