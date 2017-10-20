Две иномарки горели минувшей ночью в Екатеринбурге

Сообщения о возгораниях машин в Екатеринбурге поступили в диспетчерскую одновременно, около 22:00. Фото: Павел Ворожцов

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Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

В Екатеринбурге в ночь на 20 октября загорелись две иномарки. На площади двух кв. м. оказался повреждён моторный отсек Renault Logan, на площади 15 кв. м. сгорели мусор на контейнерной площадке и кузов Chevrolet Rezzo, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сообщения о возгораниях машин в Екатеринбурге поступили в диспетчерскую одновременно, около 22:00. На улицу Крестинского выезжали шесть огнеборцев на двух спецмашинах. Открытое горение Renault Logan удалось ликвидировать в 3:03, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 3:33.

- На улицу Бажова для тушения мусора на контейнерной площадке и загоревшейся иномарки выезжали шесть спасателей на одной спецмашине. Открытое горение было ликвидировано в 1:24, проливка разбор сгоревших конструкций завершились в 02:12, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.