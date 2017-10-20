Twitter объявил об ужесточении политики безопасности

Сейчас компания также тестирует увеличение максимального размера сообщения со 140 до 280 символов. Фото: Twitter

Американская компания Twitter опубликовала календарь обновлений, призванных повысить безопасность пользователей. Они вступят в силу уже до конца текущего года, сообщают "РИА Новости".

Так, в октябре будет введена система защиты лиц, изображённых на фото в обнажённом виде. Сервис сможет идентифицировать "несогласованные изображения" - например, фото женщин с задранной юбкой или кадры, полученные со скрытой веб-камеры. Действие аккаунта, с которого распространялся подобный контент, будет сразу прекращено.

В ноябре и декабре сервис ужесточит правила, касающиеся размещения провоцирующих изображений и описаний. Если выкладываемый пользователем контент содержит призывы к насилию или разжигает ненависть, то его аккаунт будет также заблокирован.

Напомним, социальная сеть Twitter для обмена короткими публичными сообщениями существует с 2006 года. Максимальный размер одного такого сообщения изначально не превышал 140 символов, однако в сентябре компания решилась увеличить лимит вдвое. Сейчас идёт тестирование записей в 280 символов.