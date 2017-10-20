Ford отзывает на ремонт в России около 300 автомобилей

В России отзывают на ремонт 297 автомобилей марки Ford Mondeo. Причиной послужил дефект неполного разъединения задних тормозов при начале движения, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с января по сентябрь 2017 года с соответсвующими VIN-кодами.

Водителям необходимо сопоставить VIN-код ТС с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. Также представители изготовителя ООО «Форд Соллерс Холдинг» проинформируют владельцев Ford Mondeo, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем или по телефону. Ремонт будет бесплатным для владельцев.

- Дефект может привести к повышению температуры задних тормозных колодок и быстрому износу фрикционного материала, может снизиться сила зажима, действующая на электронный стояночный тормоз. Кроме того, несоблюдение инструкций применения стояночного тормоза, включение передачи в заглушенном автомобиле может привести к откату ТС. На машинах перепрограммируют модуль антиблокировочной тормозной системы, - рассказали в Росстандарте.