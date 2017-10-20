В Первоуральске пройдёт День японской культуры

День японской культуры в ИКЦ (Первоуральск). Фото: пресс-служба ГАУК СО «Инновационный культурный центр».

Сегодня, 20 октября, в Инновационном культурном центре (ул. Ленина, 18Б) пройдёт День японской культуры. Мероприятие будет проходить только один день.

Как сообщает пресс-служба ГАУК СО «Инновационный культурный центр», гости ИКЦ смогут посетить выставку уникальных шаров темари, вышитых шёлком. Также любой желающий сможет послушать лекцию о японской культуре и познакомиться с историей древнего искусства. В конце мероприятия состоится мастер-класс, где сэнсэй научит посетителей основным приёмам вышивки шаров темари.

Отмечается, что День японской культуры в ИКЦ будет приурочен к Международному дню темари. Выставка пройдёт с 13:00 до 19:00, лекция и мастер-класс состоятся в 13:15-15:15, 15:15-17:15, 17:15-19:15.

«Темари — традиционное японское искусство вышивки шёлковых узоров на круглой поверхности. В японской культуре подарить шар тэмари означает пожелать счастливой и богатой жизни. Шары также служат прекрасным украшением интерьера», — говорится в сообщении.