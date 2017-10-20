В выходные уральцы увидят метеорный дождь Ориониды

При наблюдении потока с Земли может показаться, что сгорающие частицы вылетают из правой поднятой руки охотника из созвездия Ориона. Фото: виртуальный планетарий Стеллариум

В предстоящие выходные, 21 и 22 октября, уральцы смогут наблюдать невооружённым глазом метеорный дождь Ориониды. Пик потока как раз приходится на эти дни, сообщил инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Ориониды лучше всего наблюдать под утро в южной части неба, над созвездием Ориона. 21 и 22 октября ожидаются благоприятные условия, поскольку в небе не будет Луны. Вдали от городских огней одиночному наблюдателю может посчастливиться увидеть до 10 метеоров в час.

- Звездопад Ориониды образован из хвоста знаменитой кометы Галлея, её появление на небосводе за двухтысячелетнюю историю отмечалось уже более 30 раз. Земля пересекает орбиту этой кометы два раза в год и сталкивается с роем метеорных частиц: пик обычно приходится на 5 мая и 21 — 22 октября, - рассказал Владилен Санакоев.

Отметим, при наблюдении потока с Земли может показаться, что сгорающие частицы вылетают из правой поднятой руки охотника из созвездия Ориона.