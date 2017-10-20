Жители Рефтинского пьют воду с железом

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В нескольких источниках воды в Рефтинском превышен показатель железа, окисляемости и цветности. Такое заключение вынесли специалисты местного филиала "Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" по исследованиям за сентябрь 2017 года.

Как прокомментировали "ОГ" в центре эпидемиологии, загрязнения воды в районах - явление не постоянное, к тому же весьма локальное. На данный момент специалисты готовят заключение о качестве питьевой воды. Данные станут известны в течение следующей недели, заявили в территориальном отделении Роспотребнадзора.

- У нас не соответствует нормам вода только в отдельных местах и по определённым показателям. По Асбесту у нас случается повышенная минерализация воды из-за выбросов на отдельных территориях, где происходят аварии: происходит вторичное загрязнение воды из почвы. Имеются несоответствия и на других территориях: в частности, в Белоярском районе, где чаще возникает бактериальная флора, - прокомментировала ситуацию эксперт территориального Управления Наталья Воронова.