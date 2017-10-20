Свердловские колонии на 33% перевыполнили план по выпуску продукции

В свердловских колониях трудятся 526 заключённых. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

За девять месяцев текущего года в свердловских колониях было выпущено товаров и оказано услуг на 1206,1 млн. рублей. Это превысило плановый показатель на 33,1%.

Как сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области, в этом году заключённые освоили выпуск более двадцати новых видов изделий - металлоконструкции, печи-барбекю, сорочки и куртки, настольные игры, кабины для залов судебных заседаний и многие другие. Всего на производстве трудоустроено 526 человек.

Добавим, что прибыль от реализации новой продукции составила 1,4 млн рублей.